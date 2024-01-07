明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

市建局4月起推「預防性維修」資助計劃　鼓勵業主設基金供款 (12:15)

市建局宣布，將於4月推出「預防性維修」資助計劃，推動業主為大廈制定周期性的保養計劃並做好財政儲備。市建局行政總監韋志成今（7日）於網誌表示，資助計劃將推動業主由以往「見爛補爛」的維修模式，逐步邁向「預防性維修」的新概念，為樓宇進行周期性維修保養同時，更引入預防性措施，保持樓宇狀况持續良好，減慢樓宇老化速度。

在資助計劃下，市建局將資助大廈法團聘請認可人士或註冊檢驗人員，參照市建局編製的樓宇保養手冊範本，為大廈公用地方的設施制作一套適用的保養手冊，內容包括詳細列出大廈公用設施的維修周期和方法，並協助大廈制定未來10年的維修保養計劃，涵蓋有需要進行的檢查維修工程項目，以及所涉及的工程費用估算和擬備供款建議方案。相關資助金額為編制樓宇保養手冊費用的一半，並按大廈的單位數目釐定金額上限，最多可獲3萬元的資助。

而參與資助計劃的大廈在制定周期性維修保養手冊後，業主須為落實10年維修保養計劃所需的工程開支，做好財政儲備。大廈需召開業主大會議決通過設立特別基金和定期供款方案，業主須按方案進行供款，當特別基金的供款滿3年後，市建局會為每幢大廈的法團額外提供一筆過資助，在特別基金首3年的總供款金額之上，額外增添10%的款額。市建局已特別基金的「額外注資」每年預留1500萬元。

另外，市建局指，決定於4月1日起，結束「強制驗樓資助計劃」、「家居維修免息貸款」及「籌組業主立案法團資助」三個計劃，市建局已預留足夠時間處理尚待審批的申請個案，以及發放相關的資助款額。韋志成表示，三個計劃終止後會繼續透過「公用地方維修資助」、「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，以及屋宇署的「樓宇安全貸款計劃」，支援不同業主的需要，協助他們履行維修保養的責任。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 韋志成

上 / 下一篇新聞