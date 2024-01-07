市建局4月起推「預防性維修」資助計劃　鼓勵業主設基金供款 (12:15)

在資助計劃下，市建局將資助大廈法團聘請認可人士或註冊檢驗人員，參照市建局編製的樓宇保養手冊範本，為大廈公用地方的設施制作一套適用的保養手冊，內容包括詳細列出大廈公用設施的維修周期和方法，並協助大廈制定未來10年的維修保養計劃，涵蓋有需要進行的檢查維修工程項目，以及所涉及的工程費用估算和擬備供款建議方案。相關資助金額為編制樓宇保養手冊費用的一半，並按大廈的單位數目釐定金額上限，最多可獲3萬元的資助。

而參與資助計劃的大廈在制定周期性維修保養手冊後，業主須為落實10年維修保養計劃所需的工程開支，做好財政儲備。大廈需召開業主大會議決通過設立特別基金和定期供款方案，業主須按方案進行供款，當特別基金的供款滿3年後，市建局會為每幢大廈的法團額外提供一筆過資助，在特別基金首3年的總供款金額之上，額外增添10%的款額。市建局已特別基金的「額外注資」每年預留1500萬元。

另外，市建局指，決定於4月1日起，結束「強制驗樓資助計劃」、「家居維修免息貸款」及「籌組業主立案法團資助」三個計劃，市建局已預留足夠時間處理尚待審批的申請個案，以及發放相關的資助款額。韋志成表示，三個計劃終止後會繼續透過「公用地方維修資助」、「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，以及屋宇署的「樓宇安全貸款計劃」，支援不同業主的需要，協助他們履行維修保養的責任。