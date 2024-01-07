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母被通緝帶署遺3幼童　鄰居未能續暫托報警求助 (23:05)

【23:05更新】3兄妹帶到警署後，再帶往廣華醫院檢查。社署發言人回覆查詢表示，社工今日知悉事件後，已接觸該家庭的三名子女，他們現於醫院接受檢查，社工會繼續密切跟進有關家庭的福利需要，並提供適切的支援服務，包括在確定家庭的情况後，為他們安排緊急兒童住宿照顧服務。

警員昨晚（6日）於旺角巡查期間，發現兩名兒童於球場打籃球，於是上前查問，並將他們帶返東安街2號萬安樓閣樓住所，其間發現其母親懷疑涉案，於是作出拘捕。事主的鄰居曾先生向本報表示，昨晚有警方聯絡他，要求協助短暫照顧被捕人三名年齡分別介乎5至8歲兒女，惟今早近9時，曾先生仍未見人將小朋友接送，遂報案求助。警方其後到場，並將3名小童帶返警署。

曾生表示，涉事一家五口去年3月搬到上址，但小朋友父親數月前因病逝世，家庭依靠綜援生活，並有社工跟進，他憶述，今凌晨零時許，警員上門並將三名兒童的母親帶返警署，並詢問「先生你照唔照顧到他們一晚」，曾生答允，惟警員當時未交代母親被捕原因。他表示孻仔掛念媽媽，昨晚哭了數次。

曾生遂指與他們一家認識，「（小朋友）成日走過嚟玩」，不時協助照顧，包括煮飯，「冇計架，大家隔籬鄰舍」，又指3名兒童可憐，「佢媽咪成日有一餐冇一餐俾佢哋食」，昨晚他們只食過中午飯，小朋友至凌晨12時許叫肚餓，「唔抵得(小朋友)捱肚餓，幫得到就幫」。現場所見，小朋友住所非常凌亂，衛生環境惡劣，地上佈滿雜物，傳出一陣異味。

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