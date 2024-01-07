陳茂波：有決心對公共財政進行整固　惟要兼顧實際發展 (11:34)

陳茂波今（7日）於網誌表示，開源亦要兼顧實際發展階段的狀况，例如需要保持香港在國際市場的競爭力，不要影響本地經濟復蘇力度，要維持本港簡單低稅制優勢，以及考慮市民的負擔。他指，有一些公共服務的收費長期未有調整；一些在「用者自付」原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，或是時間作出檢視。

他表示，保持公共財政穩健，是確保經濟和社會可持續和穩定發展的其中一個重要關鍵，但過程必須兼顧現實情况，在與社會充分溝通下共同努力推動，「不能太慢、也不能操之過急」，在過程中小心評估社會上不同階層的承受能力，以及不同行業的經營狀况。對於社會上最弱勢的一群，更要確保他們在社會保障制度下獲得適切的支援和基本公共服務。

陳茂波指，針對短期市況，會因時制宜採取合適應對措施，但建立土地儲備、配套交通基建和穩定房屋供應等工作，不能因短期市況而慢下來、甚至停下來；又指長遠建設必定涉及較長期投資，透過恰當的融資方案、充分槓桿市場資金，可以引導不同資金共同支持香港建設。他又認為，長遠而言增加收入的關鍵在於經濟發展蓬勃，只有推動香港的高質量發展，推動傳統產業升級，並發掘新的經濟增長點，把香港經濟的「蛋糕」做大，才能讓政府的收入來源更充裕、更多元化，以更好支持社會建設和民生服務的需要。

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