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孫東：部分數字政策推展不順　會深刻總結經驗 (11:25)

創新科技及工業局長孫東表示，去年共推出200多項相關數字政府服務方案，高度關注過去半年多來，部分數字政府措施，包括一些項目推出時不是很順暢，給市民帶來一定程度困擾，政府對此表示歉意，「我們今後會盡量把工作做得更好」，強調政府各部門會繼續推出數字服務，不會辜負市民的期望。他又指，政府內部正深刻總結，包括於人員、制度及政策改進。

孫東今早（7日）於商台節目表示，去年發布的《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》提出了18項行動，當中最重要的是成立全新的數字政策辦公室，目的是以數據驅動政府服務和建設數位化，今年有約112項相關政策推出，強調政府會進一步加大相關政策的推出，於今年6月30日前全面落實電子支付方案，以及進一步提升智方便，包括簡化登記程序並優化用戶體驗。

另外，港府於去年6月底與國家網信辦簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，首階段邀請銀行業、徵信業及醫療業參與。孫東表示，去年底已收到幾十間香港企業提出與大灣區對口單位簽署標準合同，強調標準合同主要是允許內地的數據跨境來港，而香港數據流動仍然受到《個人資料私隱條例》規管。孫東指，本港在智慧城市建設方面較內地城市起步慢，但認為本港以數據為核心的數字智慧經濟城市條件非常優厚，加上本港在一國兩制下擁有背靠祖國、聯通世界的優勢，認為本港有可能後來追上，強調會加強與內地合作，做到珠聯璧合。

孫東表示，網路安全風險日益增加，本港需要建立網路安全生態圈，本港於上月舉行關於網路安全的峰會，當中內地8間最好的網路安全公司亦有出席，絕大部分已經決定或有些已落戶香港。

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