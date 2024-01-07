高才通4.7萬宗申請獲批　孫玉菡：制度優勢可吸引人才來港 (11:22)

孫玉菡於港台《舊日的足跡》中表示，香港面臨人口老化的挑戰，估計日後每3人就有一人是65歲或以上的長者，形容65歲並不老，若仍有能力「做到70幾歲都冇問題」，鼓勵有能力及活力的長者繼續工作。他又說，政府仍在考慮「再就業津貼試行計劃」的細節，期望可吸引一段時間未有工作人士，提到40歲至59歲的女性勞動參與率較男性低很多，希望可吸引婦女重投職場。

被問到港人離港的趨勢有否放緩，孫玉菡說，政府未有統計數字，但近期陸續見到多人返港，強調香港有很多機會，亦是他們的家，倘暫住外國人士覺得在港發展更好，歡迎他們回港。

孫玉菡在政府內任職多年，曾於多個政府部門工作，他認為現時政府的氣氛有所不同，稱香港面臨最艱難、政治僵局時，很多應該要推行的政策無法通過，例如於2016至17年立法會商討醫委會改革，最終因拉布「胎死腹中」，令他感到失望；但現時社會邁向由治及興，行政立法機關可互相配合，令社會可以向前走及進步。