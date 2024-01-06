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即時港聞
2024年1月6日星期六
青山公路近大窩口消防車巴士相撞 至少10人受傷
(15:00)
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今（6日）午2時許，青山公路葵涌段往屯門方向發生交通意外，一輛巴士與消防車在近大窩口體育館對開相撞，至少10人受輕傷。現場照片所見，消防車擋風玻璃爆裂，巴士車尾損毁。警方正封鎖現場調查。
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