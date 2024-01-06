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麥美娟：相信區議會開會情況較以往理想　料授權票使用機會不大 (12:03)

新一屆區議會任期展開，今屆全部18區重設備受爭議的授權票制度，即容許缺席議員授權其他議員代為投票。民政及青年事務局長麥美娟今早（6日）於港台《星期六問責》表示，「制度擺喺度啫」，萬一有議員抱恙到而未能到場開會，可透過其他議員代為表達意見，但相信今屆區議員均是盡職履職，加上在履職監察制度指引下，料真正用到授權票的機會不大。

對於有前區議員指，重設授權票屬倒退，麥美娟則回應指，制度並非重設，區議會會議常規一向列有授權票制度，只不過第六屆區議會大部分地區取消這做法，而今次是系統性、一致性地沿用以往做法。她又指不理解為何有前區議員如此評論，稱今屆區議員開會的情況一定較上屆理想。

另外，各區區議會連日討論舉辦特色活動，振興地區經濟。麥美娟表示，不會簡單地認為在地區舉辦活動就能提升GDP，旨在社區可有更多活動讓市民參與，相信多少能順帶刺激當區消費。至於有意見指各區活動性質類似，舉辦時間相約，麥美娟稱，很多地區傳統節慶活動存在已久，但外界未必知道，她舉例舞火龍除了在大坑舉行，其實香港仔和薄扶林同日亦有舉辦。她指今屆區議會是希望有系統地統籌，及廣泛宣傳各區的特色活動；又稱，各區活動不會互相排斥，並非這區做了其他區就不能做。

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