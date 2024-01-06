沙頭角禁區首階段開放錄得近3.4萬名旅客到訪　李家超：證明具旅遊價值 (11:06)

第二階段開放計劃的啟動禮，今早（6日）在沙頭角廣場舉行，出席的包括保安局長鄧炳強、文體旅局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳及旅議會主席徐王美倫。局方同時安排當區傳統的陸上龍舟及魚燈舞表演。

李家超在啟動禮後，先到海味街參觀及與檔主交流，並以約100元購買米通、茶粿及蘿蔔粄。「英記雜貨」檔主英姐事後形容特首和藹親民，引述特首問候其身體及開放計劃成效。經營二十多年的她指，疫情期間生意較差，認為開放計劃有助帶動生意，透露開放首周後生意增約一成，旅客主要購買傳統小食為主。

李其後到訪沙頭角十大景點的沙頭角鏡中鏡及魚燈廣場等，並在沙頭角碼頭觀賞龍舟項目。曾與特首交流的市民楊女士，形容特首相當友善。昔日在街市經營水果檔的她，提到過去沙頭角市面較靜，相信開放計劃為當區帶來活力；又稱自開放計劃後前往市區的巴士班次加密，相信當局只要做好交通配套及治安工作，開放沙頭角不會對居民生活構成影響。

李家超致辭時提到，第二期開放計劃引入新的外島遊循環航線，配合沙頭角周邊的地質公園，方便旅客一併遊覽附近的外島，推動自然文化生態旅遊。他又指，沙頭角位處北部都會區東面，與周邊的紅花嶺及印洲塘等，成為綠藍康樂旅遊生態圈；而沙頭角與深圳市鹽田區接壤，為港深兩地文旅合作提供機遇。

沙頭角在元旦日起實施第二階段開放，遊客在申請禁區證後，可到訪中英街外整個邊境禁區，每日最多1000名旅客入內觀光，包括每天700名旅行團旅客及300名個人遊旅客名額。