垃圾徵費 環保署澄清模擬指定袋不可當真袋用 否則視作犯法 (23:35)

環保署發現近日有人於網上討論區轉載標題為「明年香港廢物收費指定垃圾袋」的數張綠色垃圾袋圖片，亦發現網上有該垃圾袋出售。該垃圾袋袋身印有「指定垃圾袋」及「只供測試用」等字樣。環保署表示，該垃圾袋懷疑是該署於自二○一八年起在垃圾收費實踐計劃下提供給住戶試用的模擬指定袋，讓他們培養棄置垃圾的新習慣，有關實踐計劃已於去年年底完成。環保署強調，在垃圾收費實施後，市民不能以模擬指定袋棄置垃圾，否則會觸犯垃圾收費相關法例。該署亦已將發現通知香港海關以展開跟進調查。

根據《廢物處置條例》（第354章）規定，指定袋及指定標籤只可由獲環保署署長授權的人士以指明條款出售，以防止偽冒指定袋及指定標籤流入市場。任何沒有獲授權的人士如出售指定袋或指定標籤，一經定罪，最高可被判罰款二十萬元。約3000個獲環保署署長授權的零售點和網上平台將於下月開始出售指定袋及指定標籤，詳情將於本月稍後公布。