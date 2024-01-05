3歲男童染麻疹 傳染期內曾乘搭跨境巴到珠海 (21:06)

衛生防護中心表示，該名男童上月22日開始發燒，同日向私家醫生求診，並情况好轉，惟其後出現咳嗽、流鼻水及出疹。他於上月28日到廣華醫院急症室求醫並入院，經治療後情况穩定，並已於本周二（2日）出院，其血液樣本經檢測後，對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。

防護中心表示，按病人家人提供資料，男童於傳染期內曾到訪內地，他曾於上月27日上午約10時35分從太子上海街乘坐由「環島中港通」營運的跨境旅遊巴士，前往珠海市橫琴新區富祥灣，翌日下午約5時50分乘坐跨境旅遊巴士返港。防護中心正進行接觸者追蹤，麻疹傳染性極高，故在較擠迫環境例如交通工具會有較高傳播風險；由於未能知悉所有曾於上述時段乘坐相關路線乘客的聯絡資料，中心已設立查詢熱線（2125 2374），並呼籲相關乘客致電，中心會提供適切評估和建議。

麻疹可透過空氣中飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低，病人從出疹前4日至後4日內可把病傳染給別人。麻疹潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方、與未有免疫力者接觸，尤其是抵抗力弱者、孕婦及未滿1歲兒童。

翻查資料，本港上月中錄得一宗麻疹輸入個案，患者為41歲男子，潛伏期曾到訪日本，並曾到黃竹坑體育館仿真草足球場踢波。