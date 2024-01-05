香港郵政助理總經理隱瞞利益衝突判授420萬元　被判緩刑18個月 (20:36)

控方案情指，被告鄭俊傑（45歲）於2016年4月，擔任EDPS Systems Limited助理總經理。由於EDPS以合約方式向香港郵政提供人力資源，被告被視為政府僱員。香港郵政於2016年推出「重建香港郵政網上購物平台項目」，以投標方式甄選項目承辦商。

其時泰美商業科技有限公司參與投標，泰美的行政總裁周靄儀是被告的表姐，營運總裁張健恒則是被告的表姐夫。泰美其後更按被告的建議就項目提供了初步報價，最終投得項目，合約總金額約420萬元。

法官於判辭指，被告在招標早期已指示周不要披露他們之間的關係，而且被告對此一直保密，沒有向上司申報利益。加上被告從中向周提供報價意見，反映他有意協助泰美入標，令泰美在投標過程中處於優勢，其行為更影響香港郵政的公信度。法官認為控方已成功舉證，裁定被告罪成。

同案被告張健恒及周靄儀早前承認以欺騙手段取得金錢利益罪，分別判囚6個月及8個月，緩刑兩年。