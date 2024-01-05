香港郵政助理總經理隱瞞利益衝突判授420萬元　被判緩刑18個月 (20:36)

香港郵政時任助理總經理在招標重建網上平台時隱瞞利益衝突，使其親戚任職的外判商獲判合約，涉款約420萬元。該名總經理早前遭廉署落案起訴並接受審訊後，今（5日）於區院被裁定一項藉公職作出不當行為罪成。暫委法官周燕珠判刑時表示，被告在事件中明顯有利益衝突，但考慮到他重犯機會低，在事件中無金錢得益，遂判他監禁6個月，緩刑18個月。
控方案情指，被告鄭俊傑（45歲）於2016年4月，擔任EDPS Systems Limited助理總經理。由於EDPS以合約方式向香港郵政提供人力資源，被告被視為政府僱員。香港郵政於2016年推出「重建香港郵政網上購物平台項目」，以投標方式甄選項目承辦商。
其時泰美商業科技有限公司參與投標，泰美的行政總裁周靄儀是被告的表姐，營運總裁張健恒則是被告的表姐夫。泰美其後更按被告的建議就項目提供了初步報價，最終投得項目，合約總金額約420萬元。
法官於判辭指，被告在招標早期已指示周不要披露他們之間的關係，而且被告對此一直保密，沒有向上司申報利益。加上被告從中向周提供報價意見，反映他有意協助泰美入標，令泰美在投標過程中處於優勢，其行為更影響香港郵政的公信度。法官認為控方已成功舉證，裁定被告罪成。
同案被告張健恒及周靄儀早前承認以欺騙手段取得金錢利益罪，分別判囚6個月及8個月，緩刑兩年。
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