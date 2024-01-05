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港府譴責黎智英國際法侓團隊干預司法程序 (20:30)

《壹傳媒》創辦人黎智英被控勾結外國勢力案，正在高院審理。早前有報道指將以「從犯證人」身份作供的「12港人」李宇軒，在內地羈押時疑遭酷刑虐待。黎智英的國際法律團隊日前向聯合國提出緊急申訴，關注李宇軒是否遭嚴刑逼供，質疑控方不應使用李的證供，促請中港當局交代。港府表示強烈譴責黎智英團隊「濫用」聯合國機制、干預司法程序，又警告試圖干擾證人，極可能構成藐視法庭或妨礙司法公正罪。

港府回覆《明報》查詢時表示，任何人企圖利用政治力量、媒體等干預香港司法程序，促使任何被告逃避司法審判，均屬破壞法治，證人是否可信可靠，將由法庭獨立地裁斷，又強調所有被告均受《基本法》和人權法的保障，接受公平審訊。港府未有回應李宇軒曾否在內地錄口供、聯合國有否向港府提出查詢的提問。

美國《華盛頓郵報》上月報道，引述知情人士指「12港人」2020年8月在內地水域被海警截獲後單獨囚禁3個月，其中李宇軒的囚室時常傳出尖叫聲。黎智英的國際法律團隊昨日（4日）發聲明，表示已向聯合國酷刑問題特別報告員提出緊急申訴，指控方不應依賴李宇軒受虐待所得的供辭提控，有違黎的公平受審權，促請中港當局向聯合國交代。黎智英的本地法律團隊與國際法律團隊早前分別表明互無關聯。

相關字詞﹕法庭；黎智英；國安法 編輯推介

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