港府譴責黎智英國際法侓團隊干預司法程序 (20:30)

港府回覆《明報》查詢時表示，任何人企圖利用政治力量、媒體等干預香港司法程序，促使任何被告逃避司法審判，均屬破壞法治，證人是否可信可靠，將由法庭獨立地裁斷，又強調所有被告均受《基本法》和人權法的保障，接受公平審訊。港府未有回應李宇軒曾否在內地錄口供、聯合國有否向港府提出查詢的提問。

美國《華盛頓郵報》上月報道，引述知情人士指「12港人」2020年8月在內地水域被海警截獲後單獨囚禁3個月，其中李宇軒的囚室時常傳出尖叫聲。黎智英的國際法律團隊昨日（4日）發聲明，表示已向聯合國酷刑問題特別報告員提出緊急申訴，指控方不應依賴李宇軒受虐待所得的供辭提控，有違黎的公平受審權，促請中港當局向聯合國交代。黎智英的本地法律團隊與國際法律團隊早前分別表明互無關聯。