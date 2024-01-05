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夫婦透過內地代母誕孖胎　獲官批出父母令 (20:16)

一對內地律師夫婦2010年來港定居，二人追第二胎不成功，遂透過內地代孕中介公司，找來20多歲的女子作代母，誕下一對孩子並支付約75萬元人民幣。該夫婦早前要求法庭根據《父母與子女條例》（下稱條例）裁定二人為孩子的合法父母，聲稱對本地法律不熟悉。上月頒下的判辭透露，兩夫婦曾因作虛假聲明和提供偽造文件而被入境處拘捕，其後獲撤控；法官接納二人真誠行事，對本地代孕法例不認識，批准申請，認為符合孩子的最佳利益。

申請人為A和B，同為香港永久居民，答辯人為E。根據判辭，事件源於兩名申請人2010年因工作來港，並育有一名女兒，他們嘗試追第二胎但不成功。妻子B曾因卵巢囊腫兩度進行手術，丈夫A 2020年與一間代孕的代理公司簽下協議，安排在內地進行代孕生產。

公司隨後找來當時20多歲、曾生產的E作孕母，用一名女性捐贈者的卵子和A的精子進行體外受精，夫婦支付75萬元人民幣（約85萬元港幣）；E的丈夫對此不知情。最終該對孩子C及D 2021年在內地出生，當時B身處香港，但內地醫院在出生證明書上填寫了B的姓名。

兩名孩子翌年起跟隨兩夫婦在港生活，替二人申請在港居留權其間，內地當局就孩子父母的身分向A表達關注，A隨即尋求法律意見作本案申請；E確認放棄孩子的權利，並同意申請。

法官指出，雖然申請人曾被捕，但A沒有向入境處隱瞞代孕一事，接受他真誠地覺得基於與孩子的血緣關係，孩子有權定居香港，他同時自動成為其合法父親。夫婦受過良好教育、收入穩定，孩子與他們關係良好；而確認身分的申請即使延遲18個月，惟其中有一年與疫情有關，扣除後或不會逾期。法官最終批准申請。

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