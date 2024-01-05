夫婦透過內地代母誕孖胎　獲官批出父母令 (20:16)

申請人為A和B，同為香港永久居民，答辯人為E。根據判辭，事件源於兩名申請人2010年因工作來港，並育有一名女兒，他們嘗試追第二胎但不成功。妻子B曾因卵巢囊腫兩度進行手術，丈夫A 2020年與一間代孕的代理公司簽下協議，安排在內地進行代孕生產。

公司隨後找來當時20多歲、曾生產的E作孕母，用一名女性捐贈者的卵子和A的精子進行體外受精，夫婦支付75萬元人民幣（約85萬元港幣）；E的丈夫對此不知情。最終該對孩子C及D 2021年在內地出生，當時B身處香港，但內地醫院在出生證明書上填寫了B的姓名。

兩名孩子翌年起跟隨兩夫婦在港生活，替二人申請在港居留權其間，內地當局就孩子父母的身分向A表達關注，A隨即尋求法律意見作本案申請；E確認放棄孩子的權利，並同意申請。

法官指出，雖然申請人曾被捕，但A沒有向入境處隱瞞代孕一事，接受他真誠地覺得基於與孩子的血緣關係，孩子有權定居香港，他同時自動成為其合法父親。夫婦受過良好教育、收入穩定，孩子與他們關係良好；而確認身分的申請即使延遲18個月，惟其中有一年與疫情有關，扣除後或不會逾期。法官最終批准申請。