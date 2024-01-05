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荃灣7歲童遭狗咬面　父母索償15萬不果 (17:49)

荃灣沙咀道上周六（12月30日）有7歲男童遭狗咬傷面部，男童母親鄭太周三在網上發文，質疑狗主未有為狗隻繫狗帶及戴口罩，又指對方曾稱願賠償，後來反口稱「無錢」，未能負擔15萬賠償金。漁護署今回覆查詢表示，涉案狗隻正在署方轄下動物管理中心接受狂犬病觀察。

警方表示，12月30日中午12時24分接獲32歲女子報案，指當日早上10時許與7歲兒子經過沙咀道168號對開行人，兒子與狗隻接觸時，突然遭狗襲擊，其子面部受傷，自行往仁濟醫院治理，已通知漁護署新界南動物管理中心跟進。漁護署表示，去年12月30日接獲警方轉介個案，隨即展開調查，據傷者監護人提供的資料，成功聯絡狗隻畜養人，狗隻現於該署轄下動物管理中心接受狂犬病觀察。

鄭太向本報表示，事發時狗隻沒有繫狗帶及戴口罩，狗主不在現場，兒子彎下腰欲撫摸牠，狗隻即「擒上嚟」襲擊。她說，兒子面部事後需縫針，引述私家醫生稱面部修復治療要在10歲後才可進行，現難預計金額，但激光治療需要過萬元，兒子現亦要看心理醫生。她表示，狗主曾承諾賠償，惟事後改口稱「無錢」，強調自己提出賠償15萬非「獅子開大口」，僅希望對方負責任，「你可以唔畀錢我，你幫我個仔整返好塊面」。她說知道狗隻有咬人前科，曾叮囑兒子「千祈唔好摸佢」，但認為大家在附近開店出出入入，加上小朋友活潑，「唔通我綁住佢、好似隻狗咁咩」。

狗主姚先生接受傳媒訪問，稱曾與男童父親商討，但否認曾承諾賠償十多萬，他期望事件可從法律途徑解決，願意承擔判決的責任。他說，已獲漁護署通知可接回狗隻，慶幸不用人道毀滅，以後帶牠出外會拖狗繩及戴上口罩。

漁護署表示，一般而言，接獲警方轉介動物襲擊案件後，會根據《狂犬病條例》及《危險狗隻規例》調查，包括聯絡狗隻畜養人和傷者，如有足夠證據證明涉案人士違反相關條例，會作出檢控。署方指，如涉狗隻咬人，狗隻會被安排接受狂犬病觀察，協助醫生跟進傷者情況；如狗隻觀察期內健康狀況正常，沒有出現狂犬病的臨床徵狀，畜養人可在觀察期後領回狗隻。

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