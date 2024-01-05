港台與InnoHK簽合作備忘錄　研多語言語音AI加快節目製作 (17:52)

現時中心研發的多語言語音AI技術，可分拆成「文本生成機械人」、「自動生成字幕撮要技術」及「可控廣東話文本仿聲技術」三項功能，用作處理及分析廣東話、英語及普通話的文字資料及音訊。蒙美玲表示，港人說話有許多變化，「說著說著會三種語言混合一起用，甚至更多」，而三語混合的數據非常少，故在研發上別具挑戰。她又稱，團隊自2021年已開始鑽研有關技術，形容仿聲技術已足夠成熟，能廣播天氣消息以至新聞簡訊，而自動生成字幕亦有助節省製作逐字稿的時間，惟仍難以識別出「升呢」等較獨特的廣東話詞彙，需要人手糾錯。

蒙美玲另提及，團隊在研發AI技術期間曾遭遇算力不足的情况，「GPU（圖形處理器）很難買到、又貴，只能設計一些算法，毋須使用那麼多算力」。她形容，算力不足的困境在學界、研究界相當普遍，有待政府落成超算中心才能解決，「如果我們有100倍的算力，我們都用得著，還要用完沒得剩。（1000倍呢？）也一樣可以用完。」