明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港台與InnoHK簽合作備忘錄　研多語言語音AI加快節目製作 (17:52)

香港電台今（5日）與中文大學的InnoHK博智感知交互研究中心簽署合作備忘錄，於公共廣播服務中使用人工智能。港台將開放廣東話資料庫供中心研發多語言語音AI技術，中心亦會相應提供所研發的AI技術。中心主任蒙美玲表示，運用AI技術後，「（製作逐字稿方面）可能需要的人少了，但能加快製作時間，變成機構可以部署人手於製作更多節目。」

現時中心研發的多語言語音AI技術，可分拆成「文本生成機械人」、「自動生成字幕撮要技術」及「可控廣東話文本仿聲技術」三項功能，用作處理及分析廣東話、英語及普通話的文字資料及音訊。蒙美玲表示，港人說話有許多變化，「說著說著會三種語言混合一起用，甚至更多」，而三語混合的數據非常少，故在研發上別具挑戰。她又稱，團隊自2021年已開始鑽研有關技術，形容仿聲技術已足夠成熟，能廣播天氣消息以至新聞簡訊，而自動生成字幕亦有助節省製作逐字稿的時間，惟仍難以識別出「升呢」等較獨特的廣東話詞彙，需要人手糾錯。

蒙美玲另提及，團隊在研發AI技術期間曾遭遇算力不足的情况，「GPU（圖形處理器）很難買到、又貴，只能設計一些算法，毋須使用那麼多算力」。她形容，算力不足的困境在學界、研究界相當普遍，有待政府落成超算中心才能解決，「如果我們有100倍的算力，我們都用得著，還要用完沒得剩。（1000倍呢？）也一樣可以用完。」

相關字詞﹕編輯推介 香港電台 人工智能

上 / 下一篇新聞