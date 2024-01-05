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前主播柳俊江大埔村屋燒炭亡 曾與同居女友吵架 (23:58)

【23:58更新】下午3時許，一名男子懷疑在大埔黃宜坳一村屋內燒炭，消防接報到場，破門入屋，發現男子在屋內昏迷，當場證實不治。據了解，死者為前無綫電視新聞主播柳俊江。據了解，他有情緒病紀錄，疑與同居女友吵架後輕生。

大批警員到場調查，一男一女親友到場了解，男子表示：「我淨係想佢安息」。

據悉柳昨日（5日）下午2時與36歲麥姓同居女友到大埔一商場逛街，其間因感情問題吵架，二人分開走。麥以為柳會找她，但兩小時後仍不見蹤影，亦聯絡不到他，遂獨自回家，發現一房間反鎖，房內有聲音，以為柳仍在發脾氣，故沒有理會。至今早，麥仍未見柳，認為不妥，聯絡附近友人報警。柳被發現倒臥在房間內，旁邊有一盆燒過的炭及一個紅酒樽，並無遺書。警方翻查閉路電視，發現柳昨日在商場買過一包炭。

柳俊江2020年與結婚10年的妻子雷康怡離婚，二人育有一子一女，翌年公開與跳高運動員楊文蔚經理人Grace Mak拍拖。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

 

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