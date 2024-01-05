運輸署推電子車牌　車主毋須每年換紙本行車證　車主可網上查閱扣分紀錄 (17:27)

至於「牌證易」一站式網上平台亦將於今年中推出，署方指，平台將以儀表板形式展示其持有的車輛及駕駛執照相關牌證的資料和屆滿日期，登記用戶亦可查看違例駕駛記分記錄，及查詢網上牌照申請進度和結果等。

署方指，駕駛者可自行選擇使用實體或電子駕駛執照。屆時市民需登入專屬流動應用程式，透過「智方便」或「牌證易」認證身分。電子駕駛執照將新增加密二維碼，方便警務人員核實。運輸署表示正計劃修例，料「牌證易」今年底至明年初推出。

另外，料於年底推出的網上車輛登記號碼拍賣平台，署方指市民屆時需透過「智方便＋」或以電郵地址註冊戶。署方正開發相關平台，會率先拍賣少量普通車輛登記號碼作試驗，計劃初期舉行每月兩次的網上拍賣，每次為期7日，署方稱將按平台的運作情况及市民反應，陸續增加拍賣次數。

運輸署同時亦將擴展駕駛執照派籌輪候系統至其餘3間牌照事務處，包括香港、觀塘及沙田牌照事務處，計劃於今年首季實施。屆時4間牌照事務處每天設有980個籌號，市民可掃描籌號上的二維碼，即時得悉叫號的最新情况，或到訪運輸署網頁查詢叫號情况。署方指，推行相關派籌輪候糸統後，牌照事務處的輪候環境將得以改善。