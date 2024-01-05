兩女涉虐待5貓囚2個月 (17:14)

被告黃思瑩（33歲）及麥詠詩（23歲）同被控於2022年12月21日在元朗唐人新村路的住所犯案。裁判官指出，有人揭發貓隻飢餓脫水，被告無理由不找人開鎖，或向有關部門求助，為貓隻尋求出路。

裁判官裁定涉事5隻貓屬於兩名被告，當中一隻貓死亡，另一隻貓須接受安樂死，餘下3隻貓營養不良、眼部受感染等，牠們未獲足夠護理，而承受不必要痛苦。被告向警方的錄影會面亦支持上述裁斷，故控方在毫無合理疑點下證明被告罪成。

控方其後申請，禁止兩名被告管養及領養涉案生還貓隻，以及要求兩人向愛協支付託管貓隻的費用。黃思瑩親自求情稱承認犯錯，麥詠詩說明白養貓時要先考慮貓隻的利益，兩人表示最好能與貓隻團聚，但不能強求，冀牠們亦可被「好人家」收養、豐衣足食。裁判官最終批准控方申請。