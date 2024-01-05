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兩女涉虐待5貓囚2個月 (17:14)

元朗唐人新村的兩名女租客被指在組合屋內虐待5隻貓，令其中3隻貓營養不良，餘下兩隻貓死亡。兩名女子均被控虐畜罪及未能向動物提供充足食物和清水罪名，經審訊後今（5日）在屯門裁判法院被裁定兩罪均成立。對於有被告供稱離開住所前有放置糧水，惟住所大門其後遭鎖上，暫委裁判官朱仲強批評，被告的解釋並不合理，判兩人監禁2個月，不准她們管養或領養3隻生還貓兒，各須向負責照顧貓隻的愛協支付5000元。

被告黃思瑩（33歲）及麥詠詩（23歲）同被控於2022年12月21日在元朗唐人新村路的住所犯案。裁判官指出，有人揭發貓隻飢餓脫水，被告無理由不找人開鎖，或向有關部門求助，為貓隻尋求出路。

裁判官裁定涉事5隻貓屬於兩名被告，當中一隻貓死亡，另一隻貓須接受安樂死，餘下3隻貓營養不良、眼部受感染等，牠們未獲足夠護理，而承受不必要痛苦。被告向警方的錄影會面亦支持上述裁斷，故控方在毫無合理疑點下證明被告罪成。

控方其後申請，禁止兩名被告管養及領養涉案生還貓隻，以及要求兩人向愛協支付託管貓隻的費用。黃思瑩親自求情稱承認犯錯，麥詠詩說明白養貓時要先考慮貓隻的利益，兩人表示最好能與貓隻團聚，但不能強求，冀牠們亦可被「好人家」收養、豐衣足食。裁判官最終批准控方申請。

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