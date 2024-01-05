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袋藏雷射筆摺刀　運動教練在旁被捕罪成囚5個半月 (17:10)

2019年8月31日港鐵太子站衝突，警方前往油麻地站月台掃蕩，發現一個藏雷射筆、摺刀和彈射器等的背包。27歲運動教練在背包附近被捕，經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，今（5日）於九龍城裁判法院被判囚5個半月。裁判官林子康判刑時指，控方延誤近4年提控，其間被告成家立室，育有女兒，已展開人生新一頁，案件對其家庭造成重大影響，惟被告仍需負上責任，冀他刑滿後盡快重投社會。

辯方求情指，被告馬俊仁（27歲）近年結婚，女兒去年出生，現未滿一歲，被告是負責任的丈夫和父親，下班後亦分擔家務和照顧女兒，家庭生活和睦，其妻形容他對家人的愛「無可置疑」，永遠將家人放在首位。被告原為家中經濟支柱，妻子現需要找全職工作，搬回娘家由父母幫忙照顧女兒；被告僅在街上檢起有人遺下的背包，回家途中被捕，他沒有拿出物品準備使用。

裁判官林子康判刑時指，被告無案底，原本性格和背景良好，身邊的人對他有正面評價，犯案與其性格不一致，接納被告出於社會風氣、影響判斷而犯案，現明顯有悔意。案件令被告家庭頓失經濟支柱，「很可惜是無辦法可以改變的結果，因為干犯了控罪要負上責任」，冀被告服刑後盡快重投社會、繼續養家。

林官考慮案中牽涉的物品數量不少，但無證據顯示被告曾使用或帶來財物損傷，採納6個半月為量刑起點，因應案件檢控延誤近4年，減刑1個月，但強調看不到是控方出錯，可能因案件數量多所致，終判被告囚5個半月。

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