警拘107人檢值2700萬元毒品　最年輕被捕者僅14歲 (14:09)

被捕者分別涉嫌「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「藏有第一部毒藥」、「藏有吸食工具」、「毒駕」等。警方在行動中檢獲共約73公斤不同種類的毒品，包括可卡因、海洛英、氯胺酮、大麻及冰毒等等，市值約2700萬元。

警方毒品調查科署理總督察朱紹麟表示，被捕107人當中有12名為20歲或以下，大部分涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」被捕，最年輕是一名14歲女童。該名女童為中二學生，以大麻油用作吸食電子煙，因藏有大麻油及電子吸食工具被捕。經初步調查，相信大麻油是毒販免費提供給女童，指屬毒販慣常招募青少年的手法，即免費提供毒品令青少年染上毒癮，之後由於青少年無力購買，淪為毒販的販毒工具，需獨自承擔法律刑責，一旦被定罪，青少年將會付出沉重法律代價及一生留有案底。

朱紹麟指，警方特別關注涉及青少年的毒品活動，除打擊毒品源頭追查販毒團伙，同時會配合一系列的青少年宣傳活動。透過加強執法及宣傳教育，警方留意到2023年上半年有關毒品罪行被捕人數，較2022年上半年下降11%。而涉及20歲或以下青少年下降25%。