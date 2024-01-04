「漁屋」4分店全結業　網民批早前仍被游說買套票　消委會海關接獲投訴 (22:32)

以「漁屋」名義經營的集團原本有4間分店，分別位於大埔海寶花園、將軍澳天晉匯、荃灣荃新天地及如心廣場。4間分店自去年底相繼結業，其中將軍澳店於去年11月底結業時，已經引起網民批評，稱「近期被他們的員工游說買了5000（元套票）......她說本店（將軍澳）剛剛簽了4年約，叫我們放心，最後心軟買咗，原來是個騙局......住將軍澳點會去荃灣食飯啊」。

記者今日到兩間位於荃灣的分店，大門已經關閉，門外貼出告示指分店於2023年12月31日結業，VIP有結餘會籍的客戶可到好友店「屯門青善日本料理」繼續使用，使用前需先預約確認。有網民表示「11月食嘅時候比佢地sell咗買套票！隔一個月就執！真係詐騙來㗎」，表示會籍還有近一萬元結餘未用；亦有網民稱「佢個電話永遠打唔到，留言已滿有好多債仔去搵佢算賬！」本報今晚嘗試致電「屯門青善」兩個電話號碼訂位，均無人接聼。

漁屋食客Amy表示，她與家人2023年初開始光顧荃灣如心店並辦理入會，前後花費超過4000元，至去年12月中仍有光顧，當時餐廳生意不錯，經理仍游説其他客人入會，故沒想過餐廳會突然結業。直到今日才知道餐廳全部分店已經結業，其會籍內仍有2518元餘款，還有一支清酒及一些午餐便當券未兌換。她多番致電屯門友好店訂位，不過訂位已經排到4月，而且友好店的放題餐牌價目比漁屋原本的餐牌每位貴近幾十元。Amy批評「明知結業就唔應該仲叫人入會」，又表示擔心「到時（4月）間店都唔知仲存唔存在」，會考慮向消委會及海關投訴。

消委會表示，截至1月4日下午6時，消委會接獲1宗與漁屋日本料理結業有關的投訴，涉及金額為15000元。消委會提醒消費者，購買任何產品及服務之套票均屬預繳式消費，在決定購買前，須先考慮實際需要，並細閱條款，例如使用限制及期限、退款及退貨的相關條款等，亦要避免購買過多數量的套票，一旦商戶結業，則可能無法取回預繳款項。

海關表示已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關提醒商戶遵守《商品說明條例》；消費者應向商譽良好的商戶購買產品，購買產品後應保留交易單據及相關紀錄，預防日後需作出申訴。

積金局回覆，根據積金局資料顯示，「漁屋日本料理」及其相關餐廳「漁之部屋」未有為27名已登記參加強積金計劃的員工繳交 2023年11月份的強積金供款及附加費，涉及金額約44000元。積金局早前已展開追討並已聯絡僱主跟進。如該公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。