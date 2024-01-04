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黎智英案｜黎智英被指分英、美、日三線勾結外力　李宇軒向美議員展示彈藥提警暴 (18:05)

《壹傳媒》創辦人黎智英與3間《蘋果日報》公司串謀勾結外國勢力案今午（4日）續審，控方指為推進串謀協議和在黎智英的進一步指使下，陳梓華、李宇軒、劉祖廸及其他人接續與外國政治人物接觸，以不同「戰線」命名。其中在「英國線」中提到，前政務司長陳方安生2019年12月邀請李宇軒出席英國駐港領事的午餐聚會，約1至2個月後，陳方安生再邀李和陳梓華到她的辦公室會面，其間他們就示威事宜交流意見約半小時。

在「美國線」中，黎智英同意Mark Simon安排李宇軒與時任美國參議員Rick Scott和相關職員會面。李宇軒就「警暴」問題游說，其間展示277枚警方已使用的彈藥。在「英國線」中，黎智英2019年12月安排陳梓華與香港監察創辦人羅傑斯(Benedict Rogers)在倫敦會面，同月在陳方安生的邀請下，李宇軒參加了由時任英國駐香港及澳門總領事Andrew Heyn於其官邸舉辦的午餐聚會，民主黨創黨主席李柱銘、時任立法會議員郭榮鏗和莫乃光均有出席。

2020年5月，英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford聯絡李宇軒，表示有意成立對華政策跨國議會聯盟（IPAC），成員包括對華採取強硬立場的議員。隨後李向Luke de Pulford提議游説英、美、日本、德國、西班牙、義大利、捷克等多個國家，停止與港的引渡協議。

至於「日本線」，李宇軒在2020年1至4月向日本眾議院議員高井崇志、山添拓和井上哲士提供制裁的草案，李並把IPAC會議紀錄翻譯成日文，以便日本眾議院議員山尾志櫻里在日推動「馬格尼茨基法案」（Magnitsky Act）。控方已讀畢179頁開案陳辭，案件下周一續審，將讀出承認事實。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 蘋果日報

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