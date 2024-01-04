玩具展下周一起會展舉行　參展商料通關後銷售額增一倍 (17:55)

三項商貿展以「創新玩意：玩轉古今未來」為題。其中以踏入第50屆的屬最大規模，大會於會展3樓特設時光長廊，展示歷屆玩具展的珍貴照片及影片，與參觀人士一同回顧玩具業和玩具展在過去近半世紀的發展進程。

貿發局副總裁張淑芬介紹指，今年增設多個全新展區，包括「綠色玩具」專區展示在物料、設計、製作或包裝等範疇糅合環保創新的產品；「收藏玩具」區展示2米高的咸蛋超人以及 1.5米高的香港重機模型，以推廣香港的創新產業，玩具品牌和具收藏價值的玩具。

有模型參展商負責人表示，今年是通關和復常後首個玩具展，預計有不少內地和海外買家到訪，銷售額較去年有多一倍增長、接近疫情前八成水平。另有展商對銷情感樂觀，形容去年「10個有8個係本地買手」，期望今年的海外買手數目多一倍，以拓展海外市場。

展覽只供18歲或以上的業內人士參觀。現場登記費為每位港幣100元正；使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場 。