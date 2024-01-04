海關檢950萬元走私燕窩拘一司機　歷來陸路最高價 (16:31)

海關陸路邊境口岸科文錦渡組高級督察曾慶元表示，臨近新年，內地對貴價食材需求大，海關遂加強檢查北上跨境貨車以打擊走私。海關昨根據風險管理，於文錦渡香港口岸截查一輛前往內地、報稱空載的貨車，打開貨斗時發現有逾百個被疊高的蔬菜籃及卡板。經X光分析，影像顯示蔬菜籃的陰影有異常，海關遂將所有膠籃取出，發現有懷疑走私燕窩夾於膠籃之間。海關指，檢獲的燕窩每公斤約2萬元至5萬元不等。據悉，案中檢獲包括燕盞、燕條及燕碎，而燕盞因較完整，每公斤價值高達5萬元，而不法分子案中用了113個膠籃犯案。

海關指，不法分子嘗試利用不同渠道進行走私活動，是次走私分子利用蔬菜籃作掩飾，將懷疑燕窩收藏於膠籃間空隙，但仍難逃法網；海關表示，臨近新年，內地對貴價食材需求大，走私分子嘗試偷運燕窩到內地，企圖逃避關稅，如該批燕窩成功運往內地，估計可逃避360萬港元的稅款。海關重申走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人如輸入、輸出未列艙單貨物，最高可判監7年及200萬元。