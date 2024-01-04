明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

衛生防護中心料下周進入流感高峰期籲打疫苗戴口罩　流感疫苗接種率增 (16:18)

衛生防護中心今表示，近日監測流感指標均錄得上升，其中公立醫院入院率已較基線水平高，預料下周會進入流感高峰期；新冠病毒活躍度亦明顯上升，中心觀測到變異株JN.1於本地個案比例正逐步上升，預料將取代XBB成為香港主流病毒株。衛生防護中心建議市民應盡快接種流感疫苗及新冠加強劑，又呼籲前往人多擠迫或通風較差地方、身體不適或前往高風險地點時要戴口罩。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日流感病毒的實驗室監測數字已接近基線水平，而定點監測數據及急症室求診率亦有上升，預料即將踏入流感高峰期，當中以甲型H3流感病毒為主。新冠方面，張竹君表示，近日污水監測及人類感染個案數字均有上升，嚴重或死亡個案數字趨勢平穩；變異株JN.1所佔比率正上升，佔近60%本地感染個案，而在全球佔感染個案比例則升至27%，她說，世衛指JN.1有較強增長優勢，但未有證據顯示會為公共衛生帶來額外風險，而XBB的疫苗對JN.1亦有交叉保護力。

衛生防護中心：疫苗接種劑數較去年同期增長約21%

衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮表示，季節性流感疫苗計劃推展約3個月，截至今年1月1日共接種逾170萬劑流感疫苗，較去年同期有約21%增長，不同群組的覆蓋率均有增幅，其中65歲或以上長者已接種近77萬劑流感疫苗，較去年增15%，覆蓋率達46.7%；6個月至18歲的群組則接種近51萬针、較去年同期增39%，覆蓋率為51.3%。歐家榮說，小朋友疫苗覆蓋率有明顯上升，原因是學校外展接種計劃做得特別理想，惟兒童及長者的接種率仍有提升空間，呼籲家長要盡快帶子女接種疫苗。

另外，政府由去年12月14日起，讓65歲或以上長者或院舍院友可選擇接種XBB疫苗，截至今年1月3日，已接種近2萬劑，歐家榮說，現階段希望先讓高危群組人士接種XBB疫苗，會適時擴展至下一階段，即其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人等。

醫管局總行政經理李立業指，上月22日起已達「服務需求高峰期」，公立醫院已加開床牀，增加醫護人手及測試服務容量，同時針對長者入院，調配老人科醫護至急症室和急症病房作支援，醫管局總部和指揮中心亦有每日監察數據以調配資源。自12月底，急症室首次求診人數和內科入院人次均有上升，長假期後升幅增加；現時內科病牀使用率由96%升至超過115%；兒科病牀75%到約90%，他稱，病牀使用率處於相對較高水平，稱「有一定壓力」，當局將嚴陣以待，採取階段性應變措施，為市民提供適切治療。

被問到會否啟用北大嶼山醫院的感染控制中心，李立業就稱中心現為備用狀態，將會檢視病人住院需求，按既定機制應變，有需要時增加醫護人手及病牀，或調整非緊急服務。他亦指醫管局有充足撲熱適痛和新冠藥物應對。

相關字詞﹕編輯推介 衛生防護中心 流感 新冠疫情 醫管局

上 / 下一篇新聞