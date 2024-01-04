衛生防護中心料下周進入流感高峰期籲打疫苗戴口罩　流感疫苗接種率增 (16:18)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日流感病毒的實驗室監測數字已接近基線水平，而定點監測數據及急症室求診率亦有上升，預料即將踏入流感高峰期，當中以甲型H3流感病毒為主。新冠方面，張竹君表示，近日污水監測及人類感染個案數字均有上升，嚴重或死亡個案數字趨勢平穩；變異株JN.1所佔比率正上升，佔近60%本地感染個案，而在全球佔感染個案比例則升至27%，她說，世衛指JN.1有較強增長優勢，但未有證據顯示會為公共衛生帶來額外風險，而XBB的疫苗對JN.1亦有交叉保護力。

衛生防護中心：疫苗接種劑數較去年同期增長約21%

衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮表示，季節性流感疫苗計劃推展約3個月，截至今年1月1日共接種逾170萬劑流感疫苗，較去年同期有約21%增長，不同群組的覆蓋率均有增幅，其中65歲或以上長者已接種近77萬劑流感疫苗，較去年增15%，覆蓋率達46.7%；6個月至18歲的群組則接種近51萬针、較去年同期增39%，覆蓋率為51.3%。歐家榮說，小朋友疫苗覆蓋率有明顯上升，原因是學校外展接種計劃做得特別理想，惟兒童及長者的接種率仍有提升空間，呼籲家長要盡快帶子女接種疫苗。

另外，政府由去年12月14日起，讓65歲或以上長者或院舍院友可選擇接種XBB疫苗，截至今年1月3日，已接種近2萬劑，歐家榮說，現階段希望先讓高危群組人士接種XBB疫苗，會適時擴展至下一階段，即其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人等。

醫管局總行政經理李立業指，上月22日起已達「服務需求高峰期」，公立醫院已加開床牀，增加醫護人手及測試服務容量，同時針對長者入院，調配老人科醫護至急症室和急症病房作支援，醫管局總部和指揮中心亦有每日監察數據以調配資源。自12月底，急症室首次求診人數和內科入院人次均有上升，長假期後升幅增加；現時內科病牀使用率由96%升至超過115%；兒科病牀75%到約90%，他稱，病牀使用率處於相對較高水平，稱「有一定壓力」，當局將嚴陣以待，採取階段性應變措施，為市民提供適切治療。

被問到會否啟用北大嶼山醫院的感染控制中心，李立業就稱中心現為備用狀態，將會檢視病人住院需求，按既定機制應變，有需要時增加醫護人手及病牀，或調整非緊急服務。他亦指醫管局有充足撲熱適痛和新冠藥物應對。