明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男子倒臥新蒲崗工廈平台身亡 遺言托友人照顧中風父 (17:30)

【17:30更新】中午近1時，警方接獲市民報案，指其30多歲男性朋友疑想尋短。警方到黃大仙東頭邨祥東樓搜索但無發現。其後在約下午2時30分，警員新蒲崗五芳街27至29號永濟工業大廈發現一名男子倒臥平台，相信正是該名男子。他被發現時已經昏迷，送院後證實死亡，死因待查。

死者姓馮，年約30歲。據死者友人表示，今早10時許突然收到死者WhatsApp短訊稱「下世有緣再見」，於是立即報警。友人表示死者與父親同住東頭邨祥東樓一單位，據了解其父曾經中風，需要臥床休養。他又表示死者養了一隻芝娃娃近9年，名叫「朱古力」，但上月中旬死者於新蒲崗帶「朱古力」上街時沒牽上狗繩，「朱古力」懷疑被鐵閘關門聲音嚇到，衝出馬路，結果被撞斃，死者對此感到十分自責。

友人續指，死者於新蒲崗經營一派對房間起碼5年，內有5間房，主要出租予客人打麻雀用，他自己也是其中一位客人，與死者相識近兩年。友人澄清自己與死者不算熟，只是其顧客，兩人萍水相逢。由於兩人都有養狗，友人於死者狗隻出事後曾寒暄幾句。友人表示死者性格難相處，比較囂張，據悉他身邊沒什麽朋友，最熟的可能是其前女朋友，但兩人已經分手。

死者於短訊表示留了一些金錢，希望友人有機會幫忙照顧其父。友人表示死者在Partyroom所在工廈一信箱留下了13090元，但自己從未見過其父，也不知道死者家住哪一個單位，若有空可能會探訪其父，不過難以擔當照顧責任。另外，死者今早在facebook發貼文，表達對「朱古力」的思念之情，又指對事件感到内疚自責。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

上 / 下一篇新聞