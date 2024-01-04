男子倒臥新蒲崗工廈平台身亡 遺言托友人照顧中風父 (17:30)

死者姓馮，年約30歲。據死者友人表示，今早10時許突然收到死者WhatsApp短訊稱「下世有緣再見」，於是立即報警。友人表示死者與父親同住東頭邨祥東樓一單位，據了解其父曾經中風，需要臥床休養。他又表示死者養了一隻芝娃娃近9年，名叫「朱古力」，但上月中旬死者於新蒲崗帶「朱古力」上街時沒牽上狗繩，「朱古力」懷疑被鐵閘關門聲音嚇到，衝出馬路，結果被撞斃，死者對此感到十分自責。

友人續指，死者於新蒲崗經營一派對房間起碼5年，內有5間房，主要出租予客人打麻雀用，他自己也是其中一位客人，與死者相識近兩年。友人澄清自己與死者不算熟，只是其顧客，兩人萍水相逢。由於兩人都有養狗，友人於死者狗隻出事後曾寒暄幾句。友人表示死者性格難相處，比較囂張，據悉他身邊沒什麽朋友，最熟的可能是其前女朋友，但兩人已經分手。

死者於短訊表示留了一些金錢，希望友人有機會幫忙照顧其父。友人表示死者在Partyroom所在工廈一信箱留下了13090元，但自己從未見過其父，也不知道死者家住哪一個單位，若有空可能會探訪其父，不過難以擔當照顧責任。另外，死者今早在facebook發貼文，表達對「朱古力」的思念之情，又指對事件感到内疚自責。

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