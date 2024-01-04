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黎智英案｜控方：黎智英指示將涉制裁文章英譯欲引外地介入　獄中傳話反映仍指揮《蘋果》 (14:54)

《壹傳媒》創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，今（4日）在高院踏入第6日審訊。控方指黎智英被捕後仍繼續指揮蘋果運作；警方檢取楊清奇的電話，發現有一個名為「國安法應變委員會」的群組，成員包括6名被捕高層或主筆，以及未被起訴的張志偉和蘋果副總編緝蔣美紅，其中部分人其後相應被捕，林文宗將他們移除。

控方繼續讀出開案陳辭，描述蘋果持續作為發布煽動刊物的平台，在國安法實施後的2020年7月1日至停刊前的2021年6月24日發布了85則煽動刊物。其中31則刊物尋求外國制裁，黎智英指示將部分刊物翻譯成英語，以請求英美、歐盟、加拿大、德國、台灣等地區介入，他亦親撰文章，例如〈有種回力鏢......自插心臟〉、〈繼續打壓香港 還是以身報國？〉等。

國安法實施後，黎持續在Twitter（現稱X）發帖，例如就時任美國總統特朗普形容他為「a brave man」，回應「#StandWithHongKong」。

控方又指黎智英自2020年12月起還押，其間張劍虹、羅偉光、馮偉光、陳沛敏和張志偉均有探訪，即使黎被捕，蘋果仍繼續發布具煽動和勾結性質的刊物，2021年6月19日發布的〈黎智英獄中傳話：Don‘t be afraid〉，反映黎繼續指揮蘋果的運作。法官李運騰詢問，這是指黎智英哪次被捕。控方稱需時翻查資料，李官質疑「我以為當你寫開案陳辭時，你會想過為甚麼要寫這件事和準備好相關資料。」

蘋果高層在2021年6月起相繼被捕，警方檢取了楊清奇的電話，內有由2021年1月4日至6月17日「國安法應變委員會」的WhatsApp和Signal訊息，6月17日當時尚未被捕的林文宗將部分成員移除。楊的電腦中亦有一份「《蘋果》收押 微調方向」的文件。至於陳沛敏的訊息紀錄顯示了她有聯絡Mark Simon、「香港監察」Benedict Rogers及Aileen Calverley。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 蘋果日報

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