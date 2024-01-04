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兩男涉國慶灣仔衝突暴動罪成候判 (14:18)

2019年國慶日灣仔一帶發生激烈警民衝突，兩名男子事隔兩年半被控暴動等罪，他們早前不認罪受審，今（4日）於區院（移師至西九龍法院）裁決。暫委法官李志豪指，被告自辯證供屬砌詞之說，並拒絕信納。二人被裁定暴動罪成，其中一人另被控抗拒在正當執行職務的警員罪成，案件押後至3月1日求情及或判刑，其間兩人須要還押。

被告為蔡騰毅（54歲，髮型師）及丁實勳（39歲，文員）。佩戴頭盔的蔡騰毅被指向警員叫囂並投擲磚頭。李官接納警員證供，另批評蔡辯稱撿拾頭盔不合理，質疑如果蔡真心想離開鬧市，何需戴上頭盔，反次會被誤會是示威者。李官指，蔡戴上裝備以防警方發射催淚彈，屬砌詞之說、不盡不實。

對於辯方指，警員證人形容蔡的打扮，與實情有差別，爭議警員可能認錯人，李官指出，輕微錯誤不影響其證供可信性和可靠性，重點是蔡為何攜有頭盔、眼罩等。李官認為明顯反映蔡以一身裝束及裝備協助他人破壞社會安寧，事件其後演變成暴動。

至於丁實勳被搜出印有「fight for freedom」旗幟，他自辯時稱當日計劃打羽毛球，故帶備球拍及生理鹽水，惟李官指生理鹽水份量相當多。案發時現場烽煙四起，丁必然知悉發生非法集結，他穿深色衣服，帶有手袖和急救包，顯然為了與警方對峙期間用作保護，鼓勵示威者。

針對丁實勳被控抗拒警員一罪，辯方稱警員未有表明身分把他按在地上，李官指當時情况混亂，有特別戰術小隊及有防暴警員，他們亦使用胡椒噴霧，若說被告不知情是砌詞說法，他明顯不斷掙扎逃脫，誇大失實地表示受襲。

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