涉襲少女再逼拍裸照勒索　中三輟學女生認兩罪候懲 (14:15)

周官原打算為事主索取創傷報告後才判刑，但由於事主留學中，直至7月才回港指證同案其餘9名被告，故將押後本案至7月23日再訊。

現年17歲的女被告L.Y另被控一項勒索罪獲不予起訴。辯方透露她案發時讀中三，因為面對校園欺凌而輟學，在校外結交同案其他被告，受他們邀請才會加入涉案欺凌事件。

案情指2022年4月17日晚上10時，X受友人邀請而前往土瓜灣馬頭圍邨，她到埗後見到包括本案女被告在內共5男5女，其後他們拿走X的手機及身分證。5女圍在X前面，女被告掌摑X十多次，直到一名女子叫停，該女子指稱X偷了她一條價值超過1萬元的鑽石項鍊，但X否認偷竊。其後女子們繼續拳打腳踢X，5男則在稍遠位置觀望事件。

及後眾人將X帶到天光道網球場旁邊的公廁，有人建議拍攝X的裸照以要脅她不得報警。X逐由女被告及另一名女子陪同下走進女廁一廁格內，在不情願下脫光衣服及任由對方拍攝裸照。眾人要脅X就該鑽石項鍊賠償1萬元，X至凌晨2時才被容許回家。至4月底，X在電話被要求一個月內籌錢賠償，X向她叔叔借錢時被揭發事件。