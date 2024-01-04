殺妻囚終身　張祺忠申上訴許可 (13:30)

被告張祺忠於2020年獲陪審團大比數裁定謀殺罪成，今早出庭時向親友微微點頭。代表張祺忠的大律師李澍桓甫開庭稱，有份參與本案的外籍資深大律師夏偉志身體不適，須接受診治，冀上訴庭擇日審訊。上訴庭副庭長麥機智表示，今次是張祺忠第二次申請上訴許可，法庭會視為嶄新申請，但希望案件不會押後太久。

律政司助理刑事檢控專員雷芷茗表示，案件原審距今接近3年，控方對於押後申請的立場中立。經各方休庭商討後，案件押後至2月2日審理。麥機智提醒，上訴方屆時要釐清上訴理據，包括張祺忠的精神狀態是否達致重大創傷，以及上訴方援引的案例是否合適等。

張祺忠否認約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文，綜合庭上證供，子女和好友形容他性格隨和及樂於助人，死者則較霸道。控方指稱，張祺忠每月須償還物業按揭貸款，惟死者案發前一日向銀行存入一張由張簽發的400萬元空頭支票，認為張殺妻源於金錢爭拗。