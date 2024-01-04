黎智英案｜控方指黎曾赴台與「重光團隊」商推翻中共　資助G20登報計劃　李柱銘牽線 (12:36)

控方開案陳辭描述黎智英為主腦和金主，有「最高指揮權」。2019年6月，陳梓華得悉一個名為「G20」的Telegram群組想找黎智英資助全球登報計劃，借助外部勢力向政府施壓。陳遂經李柱銘認識黎的助手Mark Simon，對方轉告他黎支持登報計劃，願意預支500萬廣告費，事後需還款。

陳梓華在7月首次與黎智英、李柱銘會面，黎著陳請「勇武派」改用較和平手段，以爭取國際支持。陳梓華以黎智英中間人的身份，接觸「G20」群組內的李宇軒。同年8月，李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸和其他人成立「重光團隊」，李擔任對外的核心成員，按黎經陳轉達的指令行事。

2019年6月至8月，李宇軒組織3次登報行動、4次眾籌，在美、加、英、德、台等地登文宣廣告，呼籲當地政府制裁有份侵害人權的香港官員及中央政府。黎智英和Mark Simon經他們持有的兩間公司，先後預支156萬及354萬廣告費，並處理部分眾籌款項，轉入李宇軒的個人戶口。黎亦資助李舉辦展覽、街站及資助外國政治人物來港監察2019年區選。

2020年1月，Mark Simon按黎的指示安排陳梓華到台灣，陳與黎、劉祖廸、一林姓示威者在黎於陽明山的寓所會面，黎匯報他的「支爆」計劃，透過國際遊說工作，推動外國政府制裁中港，帶來政治和經濟混亂，目標是推翻中共。會面持續至晚上，各人與何俊仁、李永達共晉晚餐。