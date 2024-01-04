機場穿光時上衣及攜光時旗幟　26歲男認煽動 (11:54)

被告諸啟邦（26歲）早前被控管有他人身份證罪，獲控方撤回。辯方求情稱，被告不是政治人物，他性格內向、不擅與人溝通，另外他喜歡小動物和心地善良。被告只在五個多小時內穿着印有煽動陳述的上衣，同日他攜有光時旗幟和衣服則未有向他人展示，他並非長時間持續犯案，較在網上發帖的案例輕微。

蘇官關注，被告曾經「開宗明義」表示知悉「革命」的意思，法庭是否需要考慮被告的煽動意圖？辯方回應指，被告的涉事行為僅是穿著上述上衣，又強調國安法沒有限制人們的思想自由。

案情透露，去年11月27日下午約4時，機場保安員工發現被告在離境大堂接受安檢時，身穿印有「FREE HONG KONG 光復香港 時代革命」的長袖上衣，並向公眾展示。該名員工向機場中央控制中心報告後，中心報警處理。警方發現被告亦穿「香港獨立」短袖上衣，管有光時旗幟及他手持旗幟的相片。

被告在錄影會面稱，當時打算飛往台中短期工作，他解釋「光時」意思是將香港變成為一個獨立的個體，香港改回由英國殖民地統治，不再受中國管治，「革命」則是以「實際行動」達到以上目的。他認為「港獨」意指香港要從中國分裂出去，成為獨立的城市；他表明支持上述理念，並身穿涉事衣服爭取公眾對其理念的認同。