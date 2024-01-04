多區區議會擬辦活動性質相似　葉傲冬稱會各自結合地區特色 (10:38)

葉傲冬說，油尖旺區具文化歷史底蘊，亦有舊式商店等，建議可舉辦導賞團為市民及旅客講解當區文化特色，引進人流，再配合經濟活動，如商店優惠等吸引消費。對於會否跨區協調，他表示，暫時未有相關做法，但以往亦曾有多區聯合舉辦活動的經驗，如果有大型活動可以跨區進行、加強協同效應，他十分歡迎。

至於初步會要求商界提供優惠的詳情，他說，需要先與商界溝通，以找出可增進生意同時對消費者有吸引力的模式，又希望各政府部門落力參與，指有時區議會辦活動會遇上法律上掣肘，冀各部門可協調或拆牆鬆綁，達到政商民三方協作。

葉傲冬稱未有評估活動可吸引多少人流到油尖旺區及活動開支，稱當區區議會目標一致，希望可吸引更多居民及旅客消費，又指目前經濟有下行壓力，若不推出措施改善，將令人擔憂。