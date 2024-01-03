大嶼山的士申請起錶加價6元 加幅27.3%高於市區及新界的士 (20:46)

現時大嶼山的士起錶22元，其後每200米跳錶收1.7元，達175元後每次跳錶收1.5元。吳指，大嶼山的士業界早前達共識，起錶盼加至28元，分段跳錶則分別加至1.8元及1.6元。對於大嶼山的士申請加幅最高，吳指大嶼山的士如要維修需出荃灣等區，成本較高，且旺淡季生意額差距大，盼申請加6元彌補。

翻查資料，大嶼山的士對上一次申請加價為2018年9月，當時提出起錶加價7元，最終2022年7月起獲批加3元。吳坦言沒信心可獲批加足，指東涌區內「白牌車」猖獗，盼運輸署可考慮業界難處。他又指，大嶼山的士客源多為旅客，旅客多乘的士到天壇大佛及寶蓮寺、來往機場至迪士尼等，相信旅客來港遊玩消費時，不介意特別的士收費加價。

運輸署指，正審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請，指的士團體於2023年3月已就業界建議加幅方案取得共識，正按的士營運的財務可行性、營運成本、的士與其他公共交通工具收費之間的合理差距、整體供求、服務質素，以及市民對加幅的接受程度等因素，審視加價申請，完成評估後適時將建議提交行政會議及立法會審議。