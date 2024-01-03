明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大嶼山的士申請起錶加價6元 加幅27.3%高於市區及新界的士 (20:46)

的士業界早前就加價方案取得共識，除市區的士和新界的士分別申請起錶加5元及4.5元，大嶼山藍的士會主席吳錦耀今（3日）向本報稱，大嶼山的士亦已提出加價申請，起錶由22元加6元至28元，加幅約27.3%，為三種的士中最高；分段跳錶則均加0.1元。吳指，大嶼山的士生意在假期與平日旺淡差距大，故認為加幅合理，且大嶼山的士客源以旅客為主，相信旅客「好耐先嚟香港玩一次」，不會介意加幅。

現時大嶼山的士起錶22元，其後每200米跳錶收1.7元，達175元後每次跳錶收1.5元。吳指，大嶼山的士業界早前達共識，起錶盼加至28元，分段跳錶則分別加至1.8元及1.6元。對於大嶼山的士申請加幅最高，吳指大嶼山的士如要維修需出荃灣等區，成本較高，且旺淡季生意額差距大，盼申請加6元彌補。

翻查資料，大嶼山的士對上一次申請加價為2018年9月，當時提出起錶加價7元，最終2022年7月起獲批加3元。吳坦言沒信心可獲批加足，指東涌區內「白牌車」猖獗，盼運輸署可考慮業界難處。他又指，大嶼山的士客源多為旅客，旅客多乘的士到天壇大佛及寶蓮寺、來往機場至迪士尼等，相信旅客來港遊玩消費時，不介意特別的士收費加價。

運輸署指，正審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請，指的士團體於2023年3月已就業界建議加幅方案取得共識，正按的士營運的財務可行性、營運成本、的士與其他公共交通工具收費之間的合理差距、整體供求、服務質素，以及市民對加幅的接受程度等因素，審視加價申請，完成評估後適時將建議提交行政會議及立法會審議。

相關字詞﹕的士加價 大嶼山 運輸署

上 / 下一篇新聞