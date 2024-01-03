兩男參與紀念831事件暴動罪成 (19:01)

兩名被告為21歲侍應廖敬軒及27歲客戶服務員杜家駿，否認於2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。

兩被告在表證成立均選擇出庭自辯。廖敬軒曾辯稱，他當晚10時許專程由鑽石山往旺角晚膳，其後再去朗豪坊觀看電影，等待電影開場時，才到案發地點流連。而杜家駿則指，他駕車接載女友由尖沙嘴到旺角西洋菜南街一餐廳晚膳，並將車輛泊在砵蘭街，惟晚膳後情況混亂，未能取回車輛而在附近徘徊。

不過王官反駁，廖所說餐廳位處商場已落閘，他根本難以入內，他被警方截停時已超過了電影開場時間，片段顯示他在現場曾舉右手向後面示意，他明顯是「看水」和吶喊助威，支援示威者。王官亦拒接納杜的辯解，並指尖沙嘴食肆林立，杜「不必為此勞師動眾」。對於有片段拍到警員私家車遭投擲物品，王官參照片段，認為擲物男子當時衣著、身型等均與杜非常近似，故裁定該男子便是被告；最終裁定兩人暴動罪成。

案情指出，當日晚上10時許，旺角一帶發生堵路、焚燒鐵馬、破壞商舖等破壞安寧事件。三輛警員私家車到達涉案地點，其中兩車內的警員下車追截示威者，警長陳斌留在車內，遭其他示威者用竹枝、磚頭扔向車身，陳遂下車警告並持槍戒備。惟人群繼續擲雜物，陳因「人多勢眾」故返回車內離開，及後發現車頂、車身等破損及凹陷。