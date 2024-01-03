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除夕人群管制　警員喝止日本客惹議　警：人多擠迫須果斷採取措施 (18:23)

上周日除夕夜，大批市民到尖沙嘴倒數，警方進行人群管制並封路。有網媒上載片段，顯示有日本旅客大聲呼喊，表示欲到封鎖區另一端找尋女友時，遭警員以日語喝止，並稱如再叫攘就會將他拘捕，引起網民關注警員態度。警方回覆查詢時，未正面警員處理是否不當，強調在人多擠迫的情況下，警方必須果斷採取有效措施，市民有責任遵從及配合指示。

警方回覆查詢時表示，2023年12月31日晚上約11時，警方在尖沙咀梳士巴利道一帶進行人群管制措施，在維持公眾安全及秩序期間，一名外籍男子在人群中高聲叫喊，警員遂勸喻該名男子聽從警方指示及遵守相關人群管制安排。警方強調，當晚有大量群眾於現場準備觀賞煙花；在人多擠迫的情況下，警方必須果斷採取有效措施，市民大眾亦有責任遵從及配合警務人員指示，共同確保公共安全及公共秩序。

網媒Lhokvre Media上載片段，顯示日籍男子在封鎖區外呼喊，稱女友在封鎖區另一端，有警官上前了解並建議男子致電女友，男子解釋稱沒有電話及展示日本護照，並多次說「Please」，希望獲協助。另一名編號60175「藍帽子」警員上前，以日文要求男子「閉嘴」，兩度以手指指向男子，又說如男子繼續大聲叫喊，就會將他拘捕，男子回應說「OK」，表示明白。期間另有警員要求同事增援，稱要帶走此「醉酒（drunk person）」。

及後另一名警官到場了解，曾拍男子肩膀安撫。男子頻說「sorry」，否認醉酒，只是想呼喚女友，又在嘴前「打交叉」，示意不再叫喊；警官則說「Final Warning, OK?」男子亦接受。據影片描述，男子最終沒有被放行，只能與女友分開倒數，形容他心情沮喪。

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