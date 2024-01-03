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49歲女子涉童樂居虐兒案否認6項虐兒罪　控方另指被告對他人虐兒視若無睹 (15:36)

香港保護兒童院舍「童樂居」虐兒案中，一名49歲前幼兒工作員否認其中6項虐兒罪，今日（3日）於區域法院受審。控方開案陳辭指，被告在院舍工作期間，先後虐待6名年介2至3歲的幼童，包括多次將幼童抱起後摔落地墊上，以及目睹其同事將幼童拋入嬰兒床上，令對方頭部撞到嬰兒床的木製邊框，但卻視若無睹。案件明日續審。

女被告為陳玉玲（49歲）。控方於開案陳辭中，2021年12月18日，2歲男童B與睡房內休息，被告與同案另一名被告陳麗娟站在一旁聊天，其間陳麗娟將B拉到自己左大腿上，雙手反覆拍打B的頭部及腹部、用雙手箍着B的頭部晃動，及將B拋回其嬰兒床，令B頭部撞到嬰兒床的邊框，被告目擊過程卻沒有介入或制止。

餘下5次事件涉及被告向5名幼童施襲，包括她用手推跌一名站立中的身份不詳幼童；用物品拍打另一名身份不詳幼童頭部及後腦多次；推撞及用手敲打兩歲男童U的頭頂；3歲男童D在地上哭泣時，被告扯住D的頭髮及捉住他手臂，將他拉近自己，然後抱起D再將他摔落地墊上，D後腦著地後大哭；又曾將一名身份不詳女童抱起後摔在地上，女童失平衡下撞到牆，其後大哭。

控方表示不會傳召任何控方證人，並在庭上播放院舍內閉路電視片段指證被告。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 童樂居

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