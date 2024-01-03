黎智英案｜控方提黎智英Twitter追蹤多國政要　官質疑用意 (14:57)

開案陳辭指，黎智英就《蘋果》增設英文版與不同人士的商討。同年5月10日，黎創建名為「English News」的WhatsApp群組，成員包括羅偉光、張劍虹、陳沛敏、張志偉及馮偉光，表明爭取外國讀者訂閱等於爭取他們的支持。黎在10至13日指示他人只集中於偏「黃」一方的觀點，稱他們並非要在取得平衡。

同日黎向Mark Simon稱希望美國時任副總統彭斯和時任總統蓬佩奧能訂閱，二人隨後繼續討論接觸Mark Clifford、美國前駐港總領事郭明瀚等人。黎建議邀請彭定康拍攝一段呼籲大眾訂閱的影片，又著張劍虹提醒國際組員工不要針對特朗普，因《蘋果》要靠特朗普政府支持「保命」；及建議張發起「一人一信救香港」，邀請公眾寫信予美國政治領袖。

另一方面，在Mark Simon的建議下，黎智英開設Twitter（現稱X）帳戶，由李兆富營運，主要涉及英語內容。黎的帳戶有12萬人追蹤，他自己則追蹤了53個用戶，包括彭斯、蔡英文、邵嵐、美國眾議院外交委員會等。法官李運騰詢問，黎追蹤的用戶是想證明甚麼，控方回答這顯示黎與這些人的「連繫」和犯案時的心態。李官反問「甚麼心態？關注國際事務嗎？」控方解釋是反映黎知悉當時發生甚麼事。