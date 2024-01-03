學生健康服務問卷揭2.8%學生稱曾計劃自殺　因心理及行為問題需轉介者增 (13:43)

署方指，學生健康服務中心及健康評估中心的醫護人員，包括醫生、護士、臨床心理學家等已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並提供個別輔導及建議。學生健康服務轄下的青少年健康服務計劃團隊亦於上學年到訪279間中學，以外展活動方式促進學生的身心社交及精神健康。

另外，學生健康服務的主要檢查結果亦顯示，中小學生超重的檢測率則持續高企。疫情前中小學生在2018至19年度的超重比率分別為19.9%和17.4%，並在2020至21學年升至22.1%和20.6%，上學年則輕微回落至20.5%和19.5%。

至於視力方面，低年級小學生的視力亦有所下降。數據顯示，需要配戴矯視工具的小一生的比率有15%，較2019/20學年的11%增加4個百分點。中小學生需轉介至學生健康服務的視光師作進一步視力評估的整體比率則輕微回落至13%，較2020至21學年的16.7%，少3.7個有分點。署方指，新冠疫情期間，學校停課改為網上授課，學生戶外體能活動減少，以及使用屏幕時間增多，增加學生超重、肥胖和視力下降風險。