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男子涉沙田黃大仙荃灣衝突認三項暴動罪　案情稱曾炫耀彈叉射警 (12:42)

26歲無業漢2019年先後參與在沙田、黃大仙及荃灣的暴動，他今日（3日）於區域法院承認3項暴動罪，案情顯示警方調查被告的手機時，發現他在黃大仙暴動當天於Telegram聊天群組中，炫耀自己用彈叉射中一名警察的嘴，令對方撤退；在荃灣暴動發生後翌日，向友人發送新聞照片，指相中一名用網球拍將催淚彈擊回警方的示威者正是他。法官現將案件押後至下午判刑。

被告黃紹榮（現年30歲）原被控4罪，他承認其中3項暴動罪後，餘下1項襲警罪獲不予起訴。案情顯示，涉案3場暴動分別為發生於2019年7月14日的沙田新城市廣場暴動、同年8月5日的黃大仙龍翔道暴動，以及同年8月25日的荃灣楊屋道暴動。其中黃大仙暴動事件中，時任高級督察黃家倫被示威者發射的鋼珠擊中下唇，門牙破裂，事後才知為被告所為。

案情續指，警方同年8月31日突擊搜查由被告租住的酒店房間，搜出衝浪板、網球拍、防毒面具等物。警方拘捕被告及調查他手機時，發現被告曾於Telegram聊天群組「深海長距離作戰」及「白卡力量 康復者聯盟」中，分別炫耀自己用彈叉射警及參與黃大仙暴動。

被告亦發現曾用通訊軟件向友人表示，荃灣暴動的新聞照片中一名配備衝浪板及網球拍的示威者是他本人；與自稱為蘋果日報記者的人對話，對方指被告用彈叉射警的新聞故事已經發布。其後警方在沙田暴動的現場片段中辨認出被告。

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