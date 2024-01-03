男子涉沙田黃大仙荃灣衝突認三項暴動罪囚52個月　案情稱曾炫耀彈叉射警 (18:04)

被告黃紹榮（現年30歲）原被控4罪，他承認其中3項暴動罪後，餘下1項襲警罪獲不予起訴。案情顯示，涉案3場暴動分別為發生於2019年7月14日的沙田新城市廣場暴動、同年8月5日的黃大仙龍翔道暴動，以及同年8月25日的荃灣楊屋道暴動。其中黃大仙暴動事件中，時任高級督察黃家倫被示威者發射的鋼珠擊中下唇，門牙破裂，事後才知為被告所為。

案情續指，警方同年8月31日突擊搜查由被告租住的酒店房間，搜出衝浪板、網球拍、防毒面具等物。警方拘捕被告及調查他手機時，發現被告曾於Telegram聊天群組「深海長距離作戰」及「白卡力量 康復者聯盟」中，分別炫耀自己用彈叉射警及參與黃大仙暴動。

被告亦發現曾用通訊軟件向友人表示，荃灣暴動的新聞照片中一名配備衝浪板及網球拍的示威者是他本人；與自稱為蘋果日報記者的人對話，對方指被告用彈叉射警的新聞故事已經發布。其後警方在沙田暴動的現場片段中辨認出被告。

法官張潔宜判刑指，被告在3次暴動事件中並非單純藉在場鼓勵他人，而是皆有實際行為，即在沙田暴動中與其他示威者圍毆一名滑倒在地的警員、在黃大仙暴動中用彈叉射擊警員，以及在荃灣暴動中用網球拍將催淚彈擊回警方；被告在知情下為策劃暴動的人士代為保管物資，即逾廿張八達通卡及157張面值10至50元的零售禮券，旨在協助示威者躲避警方追查及向示威者提供利益。

張官指以上兩者屬加刑因素，每項暴動罪的量刑為60個月。張官不認同3罪能夠同期執行，因涉及3次事件，最終考慮被告認罪及總刑期原則下，判監52個月。