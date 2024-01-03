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日航客機事故致羽田機場航班延誤　今日兩班返港航班延遲一班取消 (15:33)

日航客機昨晚（2日）在日本東京羽田機場與海上保安廳飛機相撞後起火，當地多班航班取消或延誤。有內地旅客稱原定今日從羽田返港再回深圳上班，現因航班延誤未能上班，但多名旅客均稱當地機場秩序良好，滿意安排。今日有兩班由羽田機場出發至香港的航班延遲，另有一班取消。至於由香港出發前往羽田機場的航班無受影響。

內地旅客周先生今早10時許乘UO629從羽田返港，較原定時間延誤約4小時，未及趕回深圳上班，但他稱等候上機期間有水及wifi，便利店有營業，機場人員亦有效率，辦理登機手續及過關分別需5分鐘及30分鐘，形容心情還好。

乘坐同一航班的潘氏夫婦表示，原本乘搭凌晨1點40分的航班回港，惟因事故延誤逾4小時。潘太表示得悉新聞後，提早趕赴機場了解，形容當時機場「墟冚」，但很快回復正常，「我check in嗰陣喺counter已經冇咩人」，過程暢順。她起初擔心航班會取消，最終只是延誤，形容能夠回港已算「好彩」，「佢一出呢單嘢，我哋都預咗會遲，起碼我哋宜家不用當地住多晚」。

另一名由東京返港的陳小姐表示，其航班清晨6時許如期起飛返港，對於航班未被取消感到「好彩」。她指由於乘坐清晨機返港，已於機場附近酒店預訂一晚房間稍作休息。晚上8時許，她接到航空公司的消息，指航班已被取消，因同行者需回港上班，故即時預訂一張由成田機場飛往香港的機票。惟至凌晨1時許，又獲悉原訂航班如常飛行，因此取消新購機票。

鄧先生與女友赴日旅遊十多天，今凌晨返港所乘航班延誤約4小時。他說已預早抵達機場，最終由昨晚10時許等待至今晨近5時才可上機，過程辛苦，但見不少航班已取消，認為能順利返港已算幸運，又說機場人員已盡其能力，覺得處理得不錯。他說上機時有見到少許煙，不肯定是否與事故有關，稱得悉客機起火事故時感「少少驚」，但更替日本人感不開心，「其實我只係延誤咗小小，佢哋發生咁多事」，祈願日本未來一年能過得好。

另一旅客陳先生則說，觀察到「好多人瞓機場地下」，覺得較平時多人，但理解情況，認為秩序良好，滿意安排，不覺混亂或擠迫。他說在日期間接連遇上日本地震及客機事故，心情沉重，「點解會咁樣開新年呢」，期望日本能安然度過。退休人士凌女士赴日近一個月，今日返港前得悉意外，曾緊張「驚走唔到」，機場亦「打蛇餅」，但指示清晰，不覺混亂。她說當時也只能等待安排，「意外嘅野人人都唔想」，也沒想到聯絡港府協助，「自己等咪得囉，唔係話下下都關香港政府事嘅」。

國泰航空回覆查詢時確認，原定昨日晚上9時15分抵東京羽田機場的CX542航班，鑒於當地機場跑道關閉，需臨時折返，該航班昨晚8時30分抵達香港國際機場；而今早由羽田前往香港的CX543航班則取消。翻查資料，該航班原定今早10時10分出發，下午2時20分抵港。

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