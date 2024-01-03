黎智英案｜控方指黎智英為號召群眾上街　指示訪問彭定康林榮基 (11:47)

已還押逾千日的黎智英今晨由囚車押送到庭，穿深藍色外套應訊，微笑對親友點頭揮手，看來精神不俗。

律政司副刑事檢控專員周天行繼續讀出開案陳辭，描述黎智英在2019年4月26日，經WhatsApp指示時任蘋果社長張劍虹訪問銅鑼灣書店林榮基，「鼓勵公眾參與後日的遊行」，蘋果翌日以頭版報道林榮基的訪問，引述林呼籲「守護香港明日上街」。

4月27日，黎智英經WhatsApp指示張劍虹「想想其他號召群眾參加反修例遊行的方法」，並轉發他托「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）聯絡前港督彭定康的信息予張，指「泛民主派想拜託你做件事」，指示張訪問彭定康，號召更多人上街。蘋果同日在即時新聞發布訪問，翌日的報章亦有相關報道。

反修例運動爆發後，蘋果在黎智英的指示下，於2019年6月至翌年1月發布31篇煽動刊物，包括〈和變勇「是政權，逼我進化」〉、〈屠龍隊邊緣呼喚 全民勇武/三罷〉等文章，左右公眾輿論，煽動對政府及警方的仇恨，鼓勵群眾上街，鼓吹暴力示威，又報道「攬炒巴」眾籌登文宣廣告，鼓吹「攬炒」，煽動反抗中央，其中黎智英撰寫〈我們堅持下去，才有希望〉等4篇煽動文章。

控方呈遞黎智英的通訊紀錄，顯示他在2019年6月10日，向陳沛敏表示暫緩修例只是政府的策略，巿民應該繼續示威，蘋果在5日後發布〈惡法擬暫緩但不撤 遊行前夕 林鄭緩兵 明天照上街〉一文。7月2日，黎指示陳發布有關立法會衝突的報道，爭取公眾支持和同情年輕人；7月19日，黎轉發羅傑斯的信息予陳，引述美國國會議員Ted Yoho向蘋果投稿。