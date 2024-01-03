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延長開放口岸選址時間未定案　林世雄稱會盡快與內地商討 (11:11)

維港跨年煙花匯演後，大批內地旅客一度滯留，政府昨稱將就大型活動推三大應對措施，包括與內地商討增加24小時通關口岸及延長鐵路口岸開放時間。運輸及物流局長林世雄今早於港台《千禧年代》中表示，鐵路分流作用較跨境巴士高很多倍，延長鐵路口岸開放時間屬一大重點，港鐵方面亦能夠配合。至於選擇延長哪個口岸、何時開始延長口岸開放時間，林世雄稱，口岸安排不能由香港單方面決定，需與內地方面協調，稱會盡快開始與內地商討。

對於跨境巴業界指深圳灣口岸巴士停泊位置較多，建議可延長開放，亦建議可在市區增設臨時上落客點，林世雄說會考慮。至於可否延長高鐵西九龍站的服務時間，他亦表示會研究，但認為東鐵線有較多站點可以吸納市區人流，較西九龍站更有效疏通市區人龍。

至於哪些活動可視作大型活動或節目，他說，要視乎活動會否吸引大量旅客訪港。林世雄又提到，煙花匯演後的跨境人流超出政府預期，其中凌晨至清晨6時的跨境小型車輛有約1400架，數量是始料不及，造成關口擠塞，令跨境巴士未能流轉。

中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴就說，贊成在大型活動後，於市區加開臨時上落客點及於口岸增設跨境巴士專道，又說只要政府提早兩至三日通知，業界可絕對可安排加人手及加車。李少鳴認為，延長深圳灣口岸開放時間至24小時較理想，以方便居住深圳西邊的居民，期望農曆新年前有新措施出台。

崔定邦：不同意香港未能留客過夜　「小風波」不影響旅客來港

對於有聲音質疑香港未能吸引內地旅客觀看煙花後留港過夜，旅遊促進會總幹事崔定邦稱完全不同意有關說法，指出香港市民到深圳遊玩一日後亦會選擇回港，認為現時大灣區交通方便，不過夜只屬個人選擇。至於酒店房價被指太高，崔定邦說，香港酒店房價與深圳不能相比，而維港兩岸酒店房價在除夕當晚較高屬正常。

崔定邦又說，相信事件不會影響日後訪港旅客數目，亦有信心2024/25年度的旅客數量會上升。他稱，今次「小風波」證明香港仍有吸引力，深圳旅客的反響大，反映他們對香港有期望，「內地朋友覺得香港仍然係勝人一籌，（他們覺得）我哋嘅城市唔應該係咁樣。」他認為日後應做好交通及人流管理。

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