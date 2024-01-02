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東京羽田機場日航客機起火　入境處：接獲10港人乘客求助均安全 (22:10)

【22:10更新】一架日航客機在東京羽田機場跑道起火。入境處回覆本報查詢表示，截至今（2日）晚上8時，入境處接獲10名乘搭上述客機的港人求助，並確認他們正身在安全地方。入境處會將個案轉介大使館，以提供一切可行協助。

入境處獲悉東京羽田機場有客機降落後起火一事後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐日本國大使館、相關決策局、香港駐東京經濟貿易辦事處、旅遊業監管局、旅遊業議會及相關航空公司了解情況。

入境處會繼續與涉事港人、公署、大使館、相關決策局、經貿辦、旅遊業監管局、旅遊業議會及相關航空公司保持緊密聯繫，留意事態發展，並積極跟進事件。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話:（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助。

機管局指，香港國際機場今日至少有5班往返羽田機場的航班受影響，呼籲今明兩日來往羽田機場的旅客留意航空公司相關公布，並先向航空公司確認航班才出發前往香港國際機場。

香港快運航空表示，因應東京羽田機場飛機事故，航班有以下調整：

原定於1月2日下午5時55分由香港出發前往東京羽田的UO622航班(編號將改為UO622D)，將延期至1月3日下午5時55分起飛。

原定於1月2日晚上7時50分由香港出發前往東京羽田的UO628航班，將延期至1月2日晚上11時起飛。

原定於1月2日晚上11時55分由香港出發前往東京羽田的UO624航班，將延期至1月3日00時55分起飛。

原定於1月2日晚上11時55分由東京羽田出發前往香港的UO623航班(編號將改為UO623D)，將延期至1月3日晚上11時55分起飛。

原定於1月3日凌晨1時40分由東京羽田出發前往香港的UO629航班，將延期至1月3日早上4時45分起飛。

原定於1月3日早上6時35分由東京羽田出發前往香港的UO625航班，將照原定時間起飛。

其餘來往香港及東京羽田的香港快運航班暫時維持不變。

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