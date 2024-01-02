明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉以充電為名帶女子到酒店企圖強姦及非禮　內地商人被控兩罪 (17:49)

內地已婚商人前年以手機充電為理由，邀約女子到酒店房間聊天，其後涉將女子推到床上強吻摸胸，被控企圖強姦及非禮共兩罪。案件今（2日）於高等法院開審，控方開案陳辭指，事主當時月經來潮，拒絕和被告發生性行為，惟被告表明不介意，以普通話提議「我們玩別的」。

控方開案陳辭指，被告韋德恩（現54歲）和事主X於2022年8月抵港，在機場等候新冠病毒檢測結果時相識。被告問X如何下載「疫苗通行證」的應用程式，X嘗試後不果，兩人因此結交。後來兩人在車上聊天，被告自稱居於美國，目前為「半退休」商人，其妻子和子女居於北京；X則由美國返港和從事醫療工作，希望打入內地市場做生意。

控方表示，兩人相約8月18日在旺角一間酒店用膳，X問如何開拓內地市場，被告建議拍宣傳短片和寫文章。不久X的手機沒電，被告提議到酒店房間充電和聊天，兩人遂一同前往房間。控方稱，被告在床上作出一連串性侵犯行為，包括強吻X的身體和掀衣吸乳頭。

控方續稱，被告嘗試將陽具插入X下體，X借故躲開，操普通話的被告表明「我們玩別的」，試圖用手指插入X私處，並用陽具觸碰X面部。X坦言自己月經來潮，不想發生性行為，被告回應「真沒意思，你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」後來X在酒店大堂報警，被告衣物驗出X的DNA。聆訊明（3日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞