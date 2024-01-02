日本石川縣地震　入境處接14名港人求助 (18:09)

東瀛遊執行董事禤國全稱，事發時共有30個旅行團在日本，共超過700名旅客。其中一團於12月31日夜晚入住石川縣的溫泉酒店；旅行團於1月1日轉往福井，當日下午4時許，導遊、司機及旅客均收到地震通知，司機隨即將巴士停泊在安全位置，並感覺到10秒餘震及看見樹木搖晃。禤指，全部旅客平安，情緒亦穩定，已按照原定行程前往名古屋。

禤國全又透露，本月有16個共約350人的旅行團將前往石川縣和倉溫泉一帶，但考慮到安全問題，現時部分行程需改動，「最怕是海嘯」，將取消沿岸行程，轉以其他路線代替；亦會讓不希望到石川縣一帶的旅客豁免行政費，改至前往例如沖繩、北海道、大阪和福岡等地；或保留團費其後使用，限期半年。