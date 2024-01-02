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日本石川縣地震　入境處接14名港人求助 (18:09)

日本石川縣能登半島昨（1日）發生7.6級地震。入境處表示，截至1月2日下午5時，共接獲14名港人求助，包括當地出行資訊及交通情況等查詢。入境處已就其行程及交通情況提供相關資訊，並得悉全部求助港人已離開受影響區域及身在安全地方旅行社縱橫遊今（2日）在社交平台宣布，為確保安全，決定取消1月所有前往石川縣輪島的旅行團，旅客可選擇轉團、保留或全數退款。另一旅行社東瀛遊則表示，本月原計劃有16個共約350人的旅行團會前往石川縣和倉溫泉一帶，現時要調整行程，旅客亦可選擇轉團，或保留團費半年。

東瀛遊執行董事禤國全稱，事發時共有30個旅行團在日本，共超過700名旅客。其中一團於12月31日夜晚入住石川縣的溫泉酒店；旅行團於1月1日轉往福井，當日下午4時許，導遊、司機及旅客均收到地震通知，司機隨即將巴士停泊在安全位置，並感覺到10秒餘震及看見樹木搖晃。禤指，全部旅客平安，情緒亦穩定，已按照原定行程前往名古屋。

禤國全又透露，本月有16個共約350人的旅行團將前往石川縣和倉溫泉一帶，但考慮到安全問題，現時部分行程需改動，「最怕是海嘯」，將取消沿岸行程，轉以其他路線代替；亦會讓不希望到石川縣一帶的旅客豁免行政費，改至前往例如沖繩、北海道、大阪和福岡等地；或保留團費其後使用，限期半年。 

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