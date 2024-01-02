黎智英案｜控方稱黎智英晤彭斯後欲對華府展開游說　認罪被告將作供證受黎指示 (16:52)

另外，控方又指，前壹傳媒營運總裁周達權，以及從犯證人，即早前認罪的蘋果高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇，將作供講述蘋果的運作及決策過程，包括黎透過召開「飯盒會」給予編採指示，將舉證各被告在黎智英的指示下串謀犯案。

沒被起訴的前動新聞平台總監張志偉、蘋果前專欄作家李兆富亦列作共謀者，張負責營運蘋果的社交平台，李兆富則營運黎的Twitter（現稱X）帳戶，依指示發布帖文、與外國用戶互動。

控方的開案陳辭續指，2019年6月起香港發生反修例運動，包括但不限於運動其間，黎智英多次向國家或外部勢力請求實施制裁、封鎖或其他敵對行為，挑起對港府和中央的敵對情緒，包括會見時任美國國務卿蓬佩奧、促國際支援香港、要求封鎖中央官員在西方國家的銀行戶口。黎智英亦會與外國政治人物合作、接受海外媒體訪問，及於美國報章撰寫評論，例如指控中央侵害香港，對待港人的方式猶如希特拉對待猶太人般、在台灣節目表示很想外國影響香港；又指《逃犯條例》是「惡毒的陰謀」，主張美國的「道德支持」並不足夠，應做實際行動等。