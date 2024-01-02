油尖旺東區民政處同倡「夜光」活動振經濟　建議夜光舞龍、設夜光許願樹 (16:15)

東區民政事務處指，農曆四月初八（即今年5月15日）為 「譚公誕」，每年東區都有一系列節慶活動，包括文藝晚會、粵劇表演、飄色地色巡遊、醒獅比賽及盆菜宴等，故建議在今年「譚公誕」週末黃昏舉辦「夜飛龍」表演，即夜光舞龍及舞獅表演，活動也會派發富有特色的譚公福餅和紀念品，並計劃聯繫筲箕灣東大街的商戶於「譚公誕」期間推出一連串限定的飲食和消費優惠，包括晚市特別優惠。

油尖旺民政事務處則向當區提出，在農曆新年前推出暫名「尖咀夜繽紛」的活動，並與東區民政處同樣建議加入有「夜光」元素的活動，包括舉辦「夜光龍」表演及考慮設「夜光許願樹」；另設街頭音樂表演、協助外國藝術家在情人節及元宵節前在區内特色街道擺放大型心形氣球裝置，並由附近商戶派發消費券。

油尖旺民政處亦提出，2月上旬起在栢麗購物大道、油麻地榕樹頭公園及旺角道行人天橋設置具地區特色的大型座地霓虹效果燈牌，冀以「集卡」形式吸引市民和遊客到訪油、尖、旺。另又建議在旅遊旺季期間在維港舉辦水上煙火匯演。同時提出研究廟街夜市的未來方向，及與西九文化區合作舉辦更多市

集的可行性、研究籌辦與特色街道地區，例如旺角花墟、女人街、「波鞋街」、「酒吧街」、歷史建築有關的推廣地區特色活動，以及聯合區内商場、食肆等推出優惠活動。