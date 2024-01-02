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黎智英案｜控方開案指黎智英屬激進人物　與多名美國前官員合作推動制裁官員 (12:32)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司否認串謀勾結外國勢力等罪受審。控方今（2日）讀出開案陳辭，指黎智英是案中主腦，「假借爭取民主自由」多次請求外國制裁中港官員；控方又列出多名美國前高官為黎在外國的代理人，合作請求外國制裁，美國國務院前資深顧問惠頓涉經電郵建議蘋果提供英文新聞後，黎指示蘋果高層推出英文版，旨在邀請外國制裁。

控方副刑事檢控專員周天行讀出開案陳辭，開案陳辭首段描述黎智英為「激進政治人物」，亦是謀劃整個串謀的主腦，他利用2019年反修例運動帶來的社會動亂，以蘋果為政治平台，與蘋果高層串謀發布煽動文章及勾結外國勢力，牽涉161篇蘋果文章，31篇在國安法生效後發表的文章，則涉呼籲國際社會制裁中國內地及本港。

控方續指黎智英自2019年6月「假借爭取民主自由之名，多次邀請外國，尤其是美國實施制裁」，包括在2019年7月與美國時任副總統彭斯和國務卿蓬佩奧會面時，建議美方制裁鎮壓示威的中國內地及本港官員。

另一項串謀勾結外國勢力罪，涉及串謀李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸、Mark Simon及其他人，包括英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）、日本眾議院議員山尾志櫻里、英國金融家布勞德（Bill Browder），呼籲多國及國際社會實施制裁。

開案陳辭續列出一些外國代理人或中間人與黎合作、受黎指示或提供資訊以請求制裁，正被通緝的黎智英私人助理Mark Simon被指代表黎在美國與不同人會面，建立多個社交媒體群組，包括與《華爾街日報》的編輯Bill McGurn在3人群組商討發布黎的文章；美軍前副參謀長Jack Keane、美國前副國防部長Paul Wolfowitz、前美國駐港總領事郭明瀚（James B. Chunningham）、「香港監察」創辦人Benidict Rogers和裴倫德亦被列為黎的外國聯絡人。

控方指在案發期間，不同外部勢力均制裁中央及香港政府，其中美國制裁42名中央及特區官員，控方將依賴立法會議員梁美芬丈夫、城大法律學院教授王貴國的專家證人口供，佐證制裁帶來的法律影響。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 蘋果日報 黎智英

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